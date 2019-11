3:2 nach Verlängerung : DEG gewinnt zähes Ringen gegen Schwenningen

Düsseldorf Im letzten Spiel vor der Deutschland-Cup-Pause bezwang die Düsseldorfer EG am 17.Spieltag der Deutschen Eishockey Liga Schlusslicht Schwenningen mit 3:2 nach Verlängerung (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Von Florian Langenberg

Bevor sich die Deutsche Eishockey Liga in die zehntägige Länderspielpause verabschiedete, schlug die Düsseldorfer EG am Sonntagabend in einer umkämpften Partie die Schwenninger Wild Wings mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Durch den zwölften Sieg im 17.Spiel steht die Mannschaft von Trainer Harold Kreis nach dem ersten Saisondrittel weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz.

Vor 5337 Zuschauer begann der achtmalige Meister druckvoll gegen den Tabellenletzten. Bereits nach dreißig Sekunden verpasste Ken Andre Olimb die frühe Führung für die erneut in blau gekleideten Hausherren, als der Norweger die Scheibe nach starkem Querpass von Luke Adam knapp am Tor vorbeischoss. Die DEG blieb auch im Anschluss druckvoll, vergab in der siebten Minute jedoch die nächste große Gelegenheit: Nach einem Zwei-auf-Eins-Konter verzog Nationalspieler Marco Nowak knapp rechts neben das Wild Wings-Gehäuse.

Im ersten Überzahlspiel der Partie erzielte die beste Überzahlmannschaft der Liga dann aber den überfälligen Führungstreffer. Jerome Flaake hielt seine Kelle in einen Schlagschuss von Kapitän Alex Barta und fälschte den Puck unhaltbar für Schwenningens Torhüter Dustin Strahlmeier zum 1:0 (11.) ab. Doch auch die Gäste aus dem Schwarzwald zeigten, dass sie über ein sehr gutes Überzahlspiel verfügen (Platz Drei in der Liga) und glichen ebenfalls mit ihrem ersten Powerplay aus: Mike Blunden drückte einen Querpass zum etwas überraschenden 1:1-Ausgleich über die Linie (16.) und sorgte damit für das 1:1-Zwischenergebnis nach dem ersten Drittel.

Die Anfangsphase des zweiten Drittels gehörte den wilden Schwänen aus Baden-Württemberg, die ein ums andere Mal an Mathias Niederberger scheiterten. Der Nationaltorhüter stand nach seiner Pause bei den Krefeld Pinguinen wieder im DEG-Tor und verhinderte mit starken Paraden die Gästeführung. Mitten in die Drangphase des Tabellenkindes gingen die Gastgeber dann etwas überraschend in Führung: Rihards Bukarts, vor der Saison aus Schwenningen nach Düsseldorf gewechselt, überwand Strahlmeier schlitzohrig mit einem verdeckten Schuss von der linken Seite über die Stockhand und besorgte die 2:1-Führung für die DEG (34.). Die Wild Wings blieben jedoch unbeeindruckt und kamen noch vor der zweiten Drittelsirene zum erneuten Ausgleich. Schwenningens Verteidiger Mirko Sacher verwertete freistehend einen Abpraller zum 2:2-Ausgleich (39.). Anschließend ging es mit einem gerechten 2:2-Drittelergebnis in die zweite Pause.

Während sich die Gäste im Schlussdrittel weitestgehend hinten einigelten, drängte die Düsseldorfer EG auf die dritte Führung des Abends. Nur Strahlmeier im Tor der Schwenninger hatte etwas dagegen, der zweimal bravourös gegen Bernhard Ebner (43.) und Chad Nehring (51.) hielt. In der Schlussphase verteidigte Schwenningen leidenschaftlich und rettete sich in die Verlängerung.