3:0 gegen Nürnberg Ice Tigers : DEG siegt bei Bartas Jubiläumsspiel

Erstmals ohne Gegentor die nächsten Punkte geholt: Mit einem verdienten 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)-Erfolg gegen die Nürnberg Ice Tigers hat die Düsseldorfer EG am Freitagabend den dritten Sieg in Folge in der Deutschen Eishockey Liga gefeiert. Dabei sahen die 6126 Fans im Rather Dome eine lange enge Partie mit zwei starken Torhütern und das 800. DEL-Spiel von DEG-Kapitän Alexander Barta.