Gewinnspiel Gewinnen Sie einen Platz auf dem DEG-Mannschaftsfoto

In gut sechs Wochen startet sie – die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Mittendrin die Düsseldorfer EG, die nach einer enttäuschenden Saison mit viel Verletzungspech, fehlender Konstanz und dem daraus resultierenden Verpassen der Play-offs nun einen neuen Anlauf starten will. Vieles ist neu beim achtmaligen Deutschen Meister. Und das nicht nur auf der Trainerbank, auf der Steven Reinprecht den glücklosen Thomas Dolak abgelöst hat, sondern auch im Kader. Gleich acht neue Spieler hat Manager Niki Mondt bislang verpflichtet, mindestens ein Top-Center soll bis zum Trainingsauftakt am 11. August noch dazustoßen.