Klartext vom DEG-Geschäftsführer „Mich interessiert der Play-off-Platz nicht“

„Mich interessiert der Play-off-Platz nicht, wenn Sie mich danach fragen wollen. Der Fokus des gesamten Klubs, insbesondere der Geschäftsführung, liegt darin, nicht noch weiter in den Abstiegsstrudel reinzugeraten. Ich möchte uns am Ende der Saison nicht auf Platz 14 sehen“, sagte Wirtz in der ersten Drittel-Pause bei „Magentasport“. Sicher, da stand Wirtz noch unter dem Eindruck eines 1:2-Zwischenstandes gegen den Angstgegner. Aber es steht kaum zu erwarten, dass der Düsseldorfer 5:3-Sieg in der Endabrechnung irgendetwas an seiner Meinung geändert haben dürfte. Für ihn wie für viele im Umfeld geht es bis Anfang März nur um Schadensbegrenzung für die DEG. Einzig um den Verbleib in der DEL.