Trotz Vertrags bis 2026 DEG-Chef Wirtz kündigt seinen Rückzug zum Saisonende an

Die Kader der 14 Teams sind so gut wie komplett. Was allerdings nicht bedeutet, dass sich die Manager in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) nun auf die faule Haut legen können. Generell dürfen Kaderplaner ja nicht bloß von Jahr zu Jahr denken. Das gilt umso mehr für Niki Mondt, der sich bald bereits Gedanken darum machen muss, wie er mit denen umgeht, deren Verträge 2025 auslaufen. Das gilt bei der Düsseldorfer EG gleich für 16 Spieler – darunter Brendan O‘Donnell, Alexander Ehl, Philip Gogulla, Bernhard Ebner oder Alec McCrea. Doch egal, wie das ausgeht, den größten Umbruch bei der DEG wird es 2025 jenseits von Eis und Kabine geben. Es geht gar um die höchste Stelle im Klub.