DEG-Geschäftsführer : „Wir wollen uns wieder in die Top Sechs etablieren“

Harald Wirtz ist der Geschäftsführer der Düsseldorfer EG. Er hat dem Verein in der Pandemie einen klaren Sparkurs verordnet und fühlt sich nun in der Planung bestätigt. Foto: Düsseldorfer EG

Interview Düsseldorf Auch wenn die ohnehin klamme Düsseldorfer EG unter dem neuen Zuschauerverbot leidet, wird sie überleben. Das verspricht Geschäftsführer Harald Wirtz im Interview – und erklärt die kurz- und langfristigen Ziele des Eishockeyklubs.

Die Düsseldorfer EG hat eins der schwierigsten Jahre ihrer Vereinsgeschichte hinter sich: Zuschauerverbot, Sparkurs, viele Abgänge, Abstiegsangst, Corona-Ausbruch – Geschäftsführer Harald Wirtz will es dennoch nicht missen. Im Interview erklärt er, wie die DEG 2021 meisterte und was für 2022 zu erwarten ist.

Herr Wirtz, das Jahr 2022 hat für die DEG genauso begonnen wie 2021: in leeren Hallen. Was bedeutet das neuerliche Zuschauer-Verbot für den Klub?

Nächstes Spiel Am Freitag um 19.30 Uhr steht das erste DEG-Heimspiel im Jahr 2022 an.

Wirtz: Wir haben während der Lizenzierung ganz klar einen Deckel für Zuschauereinnahmen gehabt, weil wir nicht davon ausgehen konnten, vor voller Hütte Eishockey zu spielen. Also haben wir nur das Geld ausgegeben, was wir in der Lizenzierung angesetzt haben. Unsere Kosten hätte ich aber ohnehin gedeckelt. A, weil ich die DEG wirtschaftlicher machen möchte. B, weil mir die Gefahr zu groß war, in eine Saison zu gehen mit der großen Hoffnung, dass wir bei manchen Spielen wieder 10.000 oder 13.000 Zuschauer haben dürfen. Und ja, da fühlen wir uns bestätigt mit unserer Planung. Die war sehr vorsichtig und sollte die Existenz des Klubs nicht riskieren. Man muss aber klar sagen: Sie war auch gefährlich, weil sie zulasten des Spieler-Etats ging.

Fünfte Pleite in Serie : Bitterer Jahresabschluss für die DEG in Bremerhaven

Das hörte sich vor einem Jahr ähnlich an, 2021 sollte ein Neustart sein, wurde aber deutlich schlechter als erwartet. Was macht ihnen Hoffnungen, dass 2022 besser wird?

Wirtz: Unser Wunsch ist, dass alle drei bleiben. Bis dato ist bei mir nicht angekommen, dass einer nicht bleiben will. Natürlich stehen diese Spieler auch bei anderen Klubs im Fokus. Marco Nowak beispielsweise hat einen tollen Deutschland Cup gespielt, ist ein stabiler Abwehrspieler mit durchweg guten Leistungen. Der wird sicherlich auch für andere Klubs interessant sein. Bei Alex Barta mache ich mir am wenigsten Sorgen, der ist mittlerweile ein Düsseldorfer Junge. Ich denke, dass er bei uns bleiben wird – in welcher Funktion auch immer. Aber am Ende ist das die Entscheidung der Spieler sowie von Niki Mondt und Trainer Harold Kreis. Ich habe immer gesagt, dass ich in den sportlichen Bereich nicht eingreife.