„Sportlich auf jeden Fall noch attraktiver“ Ex-DEG-Verteidiger Geitner erklärt seinen Wechsel nach Straubing

Doch es kam bekanntlich anders. Weil alle Plätze in der DEG-Defensive bereits vergeben waren, nahm Geitner stattdessen das Angebot vom Ligakonkurrenten Straubing Tigers an. „Ich hätte mir auch vorstellen können, in Düsseldorf zu bleiben. Es war für mich das erste Mal, dass ich zwischen zwei für mich attraktiven Klubs wählen konnte“, sagte Geitner vor Kurzem im Gespräch mit „Eishockey News“. „Es kam später dann so, dass Düsseldorf gesagt hat, dass sie keinen Platz mehr im Kader haben, aber es fiel mir dann auch leicht, mich für Straubing zu entscheiden. Sportlich ist das auf jeden Fall noch attraktiver.“