Blitzturnier in Krefeld Gegen dieses Team eröffnet die DEG den NRW-Cup

Noch sind es etwas mehr als zwei Monate, ehe in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wieder die Pucks übers Eis gleiten werden. Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Fans in der kommenden Saison erwarten können, wird es bereits am Freitag geben, wenn die Liga den Spielplan für die Spielzeit 2024/25 bekannt geben wird. Saisonstart ist der 20. September. Hinter der Düsseldorfer EG wird dann eine mehr als zweimonatige Vorbereitung mit insgesamt acht Testspielen inklusive drei Turnieren liegen. Eines davon wird der NRW-Cup (vom 30. August bis 1. September) in der Krefelder Yayla-Arena sein, für den nun auch der genaue Spielplan feststeht.