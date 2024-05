Am 17. August Gegen dieses Team bestreitet die DEG ihr erstes Testspiel

Still ruht derzeit das Eis bei der Düsseldorfer EG. Während eine Handvoll Profis in dieser Woche schon mal mit Trockenübungen die Sommervorbereitung auf die kommende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) einläutete, verkündete der Klub am Samstag über seine Social-Media-Kanäle, gegen welches Team es im ersten Testspiel gehen wird.