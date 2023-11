3:2-Heimsieg Starke DEG schlägt Mannheim erneut

Diese Woche war genau das zu sehen. Die DEG hielt sich in Unterzahl schadlos, traf in Überzahl und erzielte insgesamt sieben Tore. Heraus kamen gleich zwei Siege, erst am Dienstag mit 4:2 in Augsburg, und an diesem Freitag dann mit 3:2 gegen die Adler Mannheim. Zum ersten Mal in dieser Saison gewann die DEG zwei Spiele hintereinander. Und weil die Konkurrenz im Tabellenkeller parallel verlor, wuchs der Vorsprung auf den Abstiegsplatz auf fünf Punkte an – selbst der Rückstand zu Rang zwölf beträgt nur noch einen Zähler. Was für einen besonderen Jubel am Freitagabend im Dome sorgte.