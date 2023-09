1:4 in Nürnberg DEG verteilt Gastgeschenke

Irgendwann wurden seine Augen dann doch glasig. Als er bei seiner Dankesrede bei der Familie angekommen war, bei seiner Frau, seinen Kindern, seinem Bruder, seinen Eltern, die da alle mit ihm auf dem Eis waren, da wäre es fast um Patrick Reimer geschehen. Da musste er kurz an sich halten. Aber es gelang ihm dann doch ohne öffentliche Tränen. Was wunderbar passte, weil Patrick Reimer auf dem Eis ja auch meist alles gelungen war. Vor allem vor dem gegnerischen Tor. 394 Treffer hat Reimer erzielt, erst 156 in neun Jahren für die Düsseldorfer EG, dann noch mal 238 in elf Saisons für die Nürnberg Ice Tigers. Kein anderer ist besser in der Geschichte der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Was auch für seine 859 Punkte gilt.