Lockerer Aufgalopp an der Brehmstraße Die DEG geht am Montag wieder aufs Eis

Möglich macht die der DEG-Stammverein, der sich wie bereits in den Vorjahren um frühes Eis an der Brehmstraße bemüht hat. Er bietet in den kommenden Wochen Trainingscamps für seine Jugend an. Und er vermietet die Eisfläche – an Hobbyteams und eben die Profis der DEG, für die bis zum Saisonstart in Straubing acht Testspiele anstehen, allerdings keins in Düsseldorf.