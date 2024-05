Finanzielle Situation Warum die DEG leichte Entwarnung signalisieren kann

Die Eishockey-Saison 2023/24 ist offiziell noch nicht mal beendet, da haben sie bei der Düsseldorfer EG bereits mit der Vorbereitung auf die nächste begonnen. Seit Montag schuftet ein Teil des Kaders in einem Sportstudio in Heerdt. Natürlich nicht mit Schläger oder Puck und erst recht nicht auf Schlittschuhen, aber es sieht schweißtreibend aus, was da in dem kurzen Video auf dem Instagram-Kanal der DEG zu sehen war. Boxtraining, Laufeinheiten, Liegestütze.