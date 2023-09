Viel Vorfreude und ein Wermutstropfen So lief die Saisoneröffnung der DEG in der Düsseldorfer Altstadt

Also schickte die Stadt Josef Hinkel. Und auch wenn der in seiner Rolle als Bürgermeister sprach, kam da oben auf der Bühne doch immer wieder der Karnevalist in ihm durch. Aus der „Saison“ wurde da schnell mal die „Session“. Aber Hinkel, passend mit DEG-Schal und später sogar im Trikot unterwegs, lächelte das gekonnt weg. Er werde jetzt nicht auch noch „Helau“ sagen, versprach er – und hatte die Lacher damit auf seiner Seite. Erst recht, als er danach von den goldenen Neunzigern schwärmte, von den Dauermeisterjahren an der Brehmstraße. So etwas wolle er mal wieder erleben: „Wir wollen feiern“, rief er dem Publikum zu. Und erntete den erwartbaren Jubel.