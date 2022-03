Derby gegen Krefeld : DEG feiert dritten Sieg in Folge

Die Düsseldorfer Alexander Barta (links) und Carter Proft stoppen den Krefelder Angreifer Niclas Lucenius. Foto: RP/Birgit Haefner

Düsseldorf Die Düsseldorfer Fans im ausverkauften Dome erleben einen emotionalen Abend: Erst werden die Meisterspieler von 1972 gefeiert, dann das aktuelle Team für den Derbysieg. Ohne acht Stammspieler gewinnt die DEG mit 4:1 gegen Krefeld.

Walter Köberle lächelte über beide Ohren. Und als das Publikum auch noch den alten Klassiker vom klingenden Glöckchen und der DEG, die vor Riessersee Meister wird, sang, da wedelte Köberle mit seinem Blumenstrauß und dirigierte den Chor. So mag er das, der Mann, den sie einst den Bürgermeister vom Zoo tauften, weil er eine der prägenden Figuren der Brehmstraßen-Jahre war. Und eben Teil der Mannschaft, die 1972 Deutscher Meister wurde. 50 Jahre ist das nun her, weswegen die DEG die alten Helden am Freitag vor dem kleinen Derby gegen die Krefeld Pinguine ehrte. Nun standen sie da auf einem roten Teppich auf dem Eis und ließen sich feiern. Köberle, Boos, Schneitberger, Hejma – Namen, die Düsseldorf einst zur Eishockeyhochburg machten.

Dass in 50 Jahren wieder ein roter Teppich ausgerollt wird und die Namen Ebner, Barta, Fischbuch und O‘Donnell dann einen ähnlichen Klang haben werden, ist zwar eher nicht zu erwarten, die DEG ist derzeit alles andere als ein Titelkandidat. Aber zumindest machte sie am Freitagabend den nächsten Schritt in Richtung Play-offs. Da schlug sie den KEV mit 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) und steht drei Wochen vor dem Ende der Hauptrunde weiter auf Rang neun der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).

Statistik Düsseldorfer EG ⇥2 Krefeld Pinguine⇥1 DEG: Tor: Pantkowski (Seidel); Abwehr: Cumiskey, Zitterbart – Geitner, Ebner – Trinkberger; Angriff: Proft, MacAulay, D’Amigo – Schiemenz, Barta, Ehl – O’Donnell, Eder, Ehl – Fischer, Postel Schiedsrichter: Iwert/Wilk Tore: 1:0 (26:53) Barta (Ebner, Cumiskey), 1:1 (33:51) Blank (Niederberger, Gläßl), 2:1 (40:21) O'Donnell (Fischbuch, MacAulay/5-4), 3:1 (59:10) MacAulay (Cumiskey/4-5), 4:1 (59:51) Eder (Zitterbart, Ehl/4-4) Zuschauer: 6000 (ausverkauft) Strafminuten: 6:14 Torschüsse: 35:31

Das war jetzt keine Sensation, die Krefelder sind schließlich Tabellenletzter und ersthaft gefährdet, der erste sportliche DEL-Absteiger seit 2006 zu werden. Aber man darf ja nicht vergessen, dass die DEG zum zweiten Mal binnen drei Tagen ohne acht Stammspieler antreten musste, weil es wieder mal einen Corona-Ausbruch gab. Auch Trainer Harold Kreis war wieder nicht da, weswegen Co-Trainer Thomas Dolak erneut den Chef in der Bande gab und sich hinterher vor allem über das erste Drittel freute. „Wir sind gut aus der Kabine gekommen“, so Dolak, dessen Team von Beginn an wütend nach vorne rannte, sich immer wieder vorne festsetzte und eine Chance nach der anderen hatte. Selbst in Unterzahl rannte Stephen MacAulay allein aufs Tor, später hatten Alexander Barta, Bernhard Ebner, Carter Proft und Jerry D‘Amigo das 1:0 auf dem Schläger.

Das fiel allerdings nicht. Und fast wäre es sogar andersrum gelaufen, weil die Krefelder sich zwar wie üblich vor dem eigenen Tor verschanzten, aber bei gegnerischen Puckverlusten blitzschnell konterten und selbst zu Chancen kamen. Mirko Pantkowski musste mehrfach retten. Am Ende durfte er auf sein zweites Spiel in Folge mit nur einem Gegentor schauen. Schon am Mittwoch gegen Bremerhaven (6:1) war er einer der Besten.

Im zweiten Drittel ging es dann um einiges ruhiger zu. Da fehlte beiden Seiten das Tempo, da wurde es auch mal richtig ruhig im mit 6000 Zuschauern ausverkauften Dome. Und dennoch fielen plötzlich Tore: Erst fälschte Barta in der 27. Minute einen Ebner-Schuss zum 1:0 ab, sechs Minuten später glich Krefelds U20-Nationalspieler Alexander Blank zum 1:1 aus. Und ganz so unverdient war das nicht, weil die DEG phasenweise fahrig wirkte. Erst im Schlussabschnitt änderte sich das wieder. O‘Donnell traf in Überzahl gleich nach 21 Sekunden zum 2:1. Danach musste Krefeld offensiver werden, nun konnte die DEG abwarten und kontern. Als die Gäste dann ihren Torwart rausnahmen, traf MacAulay 50 Sekunden vor dem Ende zur Entscheidung ins leere Tor. Und als hätte das noch nicht gereicht, legte Tobias Eder sogar noch das 4:1 nach.