Hauptrundensieger ausgeschaltet Wie Ex-DEG-Trainer Hansson die Play-offs in Schweden aufmischt

Was sich wie ein kitschiges Drehbuch liest, ereignete sich in den vergangenen Wochen tatsächlich so in der Swedish Hockey League (SHL) – genauer gesagt beim Rögle BK. In der Hauptrolle ein alter Bekannter aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL): Roger Hansson. Der 56-jährige Schwede führte die Düsseldorfer EG in der vergangenen Saison ins Play-off-Viertelfinale, wurde nach einer 1:4-Serienniederlage gegen Ingolstadt jedoch vorzeitig von seinen Aufgaben als Chefcoach entbunden.