Ex-DEG-Stürmer Varone zieht deutliches Fazit „Weiß nicht, ob wir immer das Maximum aus uns rausgeholt haben“

Er habe in den besten Ligen der Welt gespielt und eine Idee davon, was es braucht, um erfolgreich zu sein, so Varone weiter: „Also habe ich das auch so kundgetan. Aber ich kann über meine Zeit dort kein schlechtes Wort verlieren.“ In Düsseldorf dürften sie diese Worte mit Gelassenheit zur Kenntnis genommen haben, schließlich hat Neu-Trainer Steven Reinprecht bereits vor dem offiziellen Trainingsstart betont, Kostenpflichtiger Inhalt dass ihm alles, was in der Vergangenheit passiert ist, nicht interessiere. Was zählt, ist das Hier und Jetzt. Ähnlich dürfte es Varone sehen, der weiter hart an seinem Comeback arbeitet.