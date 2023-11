Vier Jahre nach seinem Abschied Ex-DEG-Spieler Descheneau kehrt in die DEL zurück

Doch die Zeit nach der DEG sollte für den Angreifer in den vergangenen vier Jahren nicht immer rosig verlaufen. Für vier verschiedene Vereine lief Descheneau seit seinem Abgang aus Düsseldorf auf. In Schweden spielte er für Brynäs IF sowie die Malmö Redhawks, erzielte in 113 SHL-Partien 19 Tore und war an 33 weiteren Treffern beteiligt. Vor zwei Jahren zog der Angreifer in die finnische Profiliga weiter, kam dort für TPS und SaiPa zum Einsatz. Bei 45 Partien verbuchte er sieben Treffer und 15 Vorlagen.