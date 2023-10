Nach Abgang im Sommer Ex-DEG-Spieler Järvinen und Harper finden neue Klubs

Den Anfang machte Harper, der am 30. September offiziell beim slowakischen Erstligisten HK Nitra vorgestellt wurde. Nitra? Da war doch was? Stimmt, bis vor kurzem spielte noch Harpers Landsmann Luke Green für den slowakischen Meister von 2016. Gewissermaßen gaben sich beide Kanadier also die Klinke in die Hand. Nicht die einzige Gemeinsamkeit übrigens, denn genau wie die DEG durchlebt auch HK Nitra gerade eine schwere Phase in der heimischen Extraliga. Nach acht Spieltagen steht der Klub mit lediglich fünf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und stellt mit 20 geschossenen Toren zudem die schwächste Offensive aller zwölf Teams.