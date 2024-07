Zuletzt in Italien aktiv DEG verpflichtet Ex-Nürnberger für den Sturm

Die DEL ist für Schofield derweil kein unbekanntes Terrain, spielte er doch ein Jahr für die Nürnberg Ice Tigers. In der Spielzeit 2022/23 kam er in 39 Pflichtenspielen auf insgesamt 26 Scorerpunkte (13 Tore und 13 Vorlagen). Zuvor spielte er in Europa beim HC Bolzano (Italien), dem Villacher SV, Black Wings Linz und dem EC Red Bull Salzburg (alle Österreich). In Nordamerika war er für die Pickering Panthers (Kanada), die Lake Superior State University, die Syracuse Crunch sowie die Rochester American (alle USA) aktiv. Bei der DEG erhält er die Trikotnummer neun, die zuvor sein Landsmann Adam Payerl (Ziel unbekannt) trug.