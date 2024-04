Seit Anfang März ungeschlagen Ex-DEG-Trainer Hansson zieht ins schwedische Play-off-Finale ein

Bayer Leverkusen wird Roger Hansson in dieser Saison nicht mehr einholen, und dennoch ist die Erfolgsserie seines Eishockeyklubs Rögle BK ebenso bemerkenswert wie die des designierten deutschen Fußballmeisters, der seit Saisonbeginn 42 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen ist. Zwar gelangen den Schweden in der Swedish Hockey League (SHL) seit Anfang März „nur“ 13 Pflichtspiele ohne Niederlage in Serie, darunter waren allerdings auch zwei glatte 4:0-Seriensiege in den Play-offs inklusive Einzug in die Finalserie.