Düsseldorfer EG : Dieser Sieg war wichtig für die Tabelle – und das Gemüt

Jensen bejubelt seinen Siegtrffer zum 3:2 Foto: Birgit Häfner

Analyse Der Sieg der Düsseldorfer EG gegen Straubingen war doppelt wichtig. Schon am Dienstagabend geht es zu Vizemeister Wolfsburg. Worauf es in diesem Spiel ankommt.

Am Freitag hat Alexander Barta sein 900. Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) absolviert. Eigentlich sollte den 38-Jährigen nicht mehr viel überraschen. Aber als er am Sonntag vor dem nächsten Spiel der Düsseldorfer EG gegen die Straubing Tigers einen Blick auf die Tabelle wagte, sei er „erschrocken“. Bislang war es ja ganz gut gelaufen für die DEG, Siege und Niederlagen hielten sich ungefähr die Wage, weswegen der Punkteschnitt auch am Sonntagmorgen noch „gut aussah“, sagte Barta, „aber gefühlt hatten alle zehn Punkte mehr als wir“.

Allein war der Kapitän nicht mit dem Gefühl. Auch Manager Niki Mondt hatte die Tabelle jüngst „trügerisch“ genannt. Weil die in Pandemie-Zeiten eben nach dem Punkteschnitt berechnet wird, war die DEG trotz ihrer wochenlangen Pause weiter oben dabei. Aber während sie wegen des Corona-Ausbruchs Ende Oktober nur zusehen durfte, sammelte die Konkurrenz nun mal fleißig Punkte. Und als die DEG selbst wieder ran durfte, gab es erst zwei Niederlagen, dann die Länderspielpause und dann noch eine Niederlage. Nach Punkten war sie plötzlich Drittletzter.

Info Das Comeback von Torhüter Pantkowski Fast sechs Wochen lang stand Mirko Pantkowski nicht im DEG-Tor. Zusätzlich zu den Spielausfällen war er verletzt. Am Sonntag gab er sein Comeback und das hätte kaum schlechter starten können. Nach 73 Sekunden fing er sich das erste Tor, das zweite in der siebten Minute. Danach hielt er bis zum Penaltyschießen alles. Am Ende waren es 33 Paraden (Fangquote 93,9 Prozent).

Umso erleichterter war Barta, dass es am Sonntag mal wieder etwas zu feiern gab: ein 3:2 nach Penaltyschießen, nachdem die DEG selbst nach reinen Punkten wieder auf einem Play-off-Platz steht. Aber nicht nur deswegen war der Kapitän bester Laune: „Eine vierte Niederlage wäre mental nicht schön gewesen, auf allen Ebenen hat uns der Sieg gutgetan.“

Zumal die DEG früh 0:2 zurücklag. Aber aufgeben stünde für sein Team eben nie zur Debatte, sagte Trainer Harold Kreis und verwies auch auf das Spiel am Freitag gegen Schwenningen, als es gar 0:3 stand. Auch da kämpfte sich die DEG zurück, verlor am Ende aber 2:3. Gegen Straubing schaffte sie nun die komplette Wende. Der vierte Saisonsieg nach einem Rückstand. „Mental sind wir gut drauf“, bestätigte Brendan O‘Donnell nach seinem Siegtor im Penaltyschießen.

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 27 Bilder Das ist der DEG-Kader für die Saison 2021/22

Der Glaube an die eigene Stärke ist ja generell das Motto dieser Saison, vor der der DEG wegen des Sparkurses wenig zugetraut wurde. Vor den Spielen läuft im Dome ein Video, in dem die Spieler Sätze zitieren, die über sie gesagt worden sein sollen. Zu jung, zu Unerfahren und so weiter. Irgendwann heißt es dann trotzig: „Sollen sie sagen, was sie wollen. Denn die DEG ist ewig.“

Ewig weiter geht es gefühlt auch in der DEL. Auf die DEG warten bis Jahresende drei Spiele pro Woche. Schon am Dienstag (19.30 Uhr) geht es beim Tabellenvierten in Wolfsburg weiter. Eine „sehr stark besetzte und gut ausbalancierte Mannschaft“, sagt Kreis. Der Vizemeister der Vorsaison habe sich im Sommer „noch mal verstärkt“. Allen voran mit Chris DeSousa, der mit 17 Toren und 30 Scorerpunkten in beiden Kategorien ganz oben in den DEL-Ranglisten steht. Auch beim ersten Saisonduell mit der DEG im September traf DeSousa beim 2:0-Erfolg der Niedersachsen, die Dank der Unterstützung durch VW auch in anderen Mannschaftsteilen gehobene Klasse aufbieten können.