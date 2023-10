Kuriose Kooperation Bestattungshaus bietet DEG-Urnen an

Auf ihrem Instagram-Konto leitet die DEG die Ankündigung mit Humor ein: „Wir freuen uns schon auf jede Menge originelle Beerdigungs-, Abstiegs und "DEL2 gegen Krefeld"-Kommentare!“ Danach wird das erklärt, was auf dem zugehörigen Foto schon abgebildet ist – Fans können jetzt DEG-Urnen kaufen, inklusive Vereinsfarben und Logo. Außerdem gibt es es eine dezentere Variante in Schwarz mit dem Vereinswappen in Gold.