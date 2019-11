Vor Partie gegen Köln : DEG ehrt Klub-Legende Otto Schneitberger

Düsseldorf Otto Schneitberger gewann drei Meistertitel mit der Düsseldorfer EG. Vor dem DEL-Spiel gegen die Kölner Haie wurde der Klub-Legende eine besondere Ehre zuteil.

Die Düsseldorfer EG hat ihren früheren Meisterspieler und Trainer Otto Schneitberger vor dem Derby gegen die Kölner Haie am Freitag geehrt. Eine Fahne mit der früheren Nummer 2 des inzwischen 80 Jahre alte früheren Verteidigers wurde unter das Hallendach in Düsseldorf gezogen. Diese Rückennummer wird von nun an nicht bei der DEG vergeben.