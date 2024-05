DEG-Spieler für die WM nominiert Ehl und Haukeland sind in Tschechien mit dabei

Was ebenfalls noch nicht ganz klar ist: in welcher Reihe der 24-Jährige spielen wird. In der Vorbereitung wechselte er munter hin und her, beim letzten Test am Montag gegen Frankreich (4:3 nach Verlängerung) durfte er aber dann mit zwei alten Bekannten ran: Ex-DEG-Kollege Tobias Eder und NHL-Spieler Nico Sturm. Vergangenes Jahr spielten Ehl und Sturm bereits zusammen. Und das klappte, wie Sturm sagt: „Wir spitzen uns immer gegenseitig an, haben da eine ganz witzige Chemie entwickelt. Ohne dass wir ewig und groß über alles reden müssen, man merkt manchmal, dass man mit einem Spieler zusammenspielt, mit dem es einfach hinhaut“, sagt Sturm und nennt Ehl einen, der „unglaublich hart arbeitet“. So sieht das auch der Bundestrainer, weswegen er ihn wieder mit zur WM nimmt.