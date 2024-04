Novum in der Eishockey-Eliteliga Ehemaliger DEG-Jugendspieler steht vor seinem NHL-Debüt

Damit gäbe es dann auch einen Anteil der Düsseldorfer EG in der NHL, denn Szuber spielte bis 2016 im Nachwuchs an der Brehmstraße. Danach wechselte er an die RB Hockey Akadamie und wurde ab 2021 zu einer festen Größe im DEL-Team des EHC München. 2023 nahm Szuber für Deutschland an der Weltmeisterschaft teil.