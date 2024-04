Novum in der Eishockey-Eliteliga Ehemaliger DEG-Jugendspieler Szuber gibt NHL-Debüt

Bisher gab es wohl noch keinen Spieler aus der DEG-Jugend, der später ein NHL-Spiel absolvierte. Mathias Niederberger zum Beispiel schaffte es zwar auch in die USA, jedoch nie über die American Hockey League (AHL) hinaus. Szuber ist also wohl der Erste. Der 21-Jährige war nach der WM im vergangenen Jahr von der DEL in die NHL zu den Coyotes gewechselt, wo er nach der Saisonvorbereitung zunächst zum Farmteam, den Tucson Roadrunners, geschickt wurde. In der AHL gelangen Szuber in 67 Einsätzen sechs Tore und 18 Assists.