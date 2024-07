56 Scorerpunkte in 108 Spielen für die DEG Ehemaliger Derby-Held beendet seine Karriere

Noch ist er nicht komplett besetzt, der Angriff der Düsseldorfer EG für die kommende Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Ein bullystarker Topcenter sowie möglicherweise ein weiterer Flügelstürmer stehen noch auf der Liste von Niki Mondt. Treiben lassen will sich der Manager allerdings nicht, schließlich ist bis zum offiziellen Trainingsstart am 11. August noch genügend Zeit. Und dass der Ex-Profi durchaus ein Näschen für torgefährliche Stürmer besitzt, hat er in der Vergangenheit oft genug unter Beweis gestellt. Mit Jaedon Descheneau oder Brendan O'Donnell zum Beispiel, zuletzt auch mit Kenny Agostino, der in der vergangenen Spielzeit nach ein wenig Anlaufzeit zum Topscorer der DEG avancierte (48 Scorerpunkte in 48 Einsätzen). Ab September geht er allerdings für den ERC Ingolstadt auf Torejagd.