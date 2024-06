120 Fragen eingereicht Welches Thema beim DEG-Fantalk besonders spannend werden dürfte

Kritik gibt es seit Monaten zuhauf. An der Mannschaft, am Trainerteam, an Manager Niki Mondt, an Geschäftsführer Harald Wirtz. Schon die Saison ohne Play-offs war eine einzige Enttäuschung, aber richtig im Keller war die Laune dann Ende März, als die DEG verkündete, dass sie „vor wirtschaftlichen und damit auch personellen Veränderungen steht“. Was im Klartext eine so große Lücke im Etat bedeutete, dass der Klub nicht wusste, wie es personell auf der Trainerbank und auf dem Eis weitergehen soll. Und wenn man selbst keine Antworten weiß, braucht man auch keine Fragen entgegennehmen. Der bereits unmittelbar nach dem Saisonende angekündigte Fantalk wurde verschoben.