„Wir müssen alle denselben Weg gehen“ Diesen Spielstil will Steven Reinprecht bei der DEG implementieren

Ein früher Nachmittag diese Woche an der Brehmstraße. Steven Reinprecht ist da, und der 48-Jährige sieht aus wie ein nordamerikanischer Trainer aus einem Hollywood-Film. Top in Form, Sportschuhe, Baseballkappe, das Team-Polohemd akkurat in die kurze Hose gesteckt. Er habe den ganzen Tag im Büro gesessen, sagt er, ob wir das Interview nicht hier draußen vor der Halle im Stehen machen können. Können wir. Es gibt ja einiges zu bereden mit dem neuen Trainer der Düsseldorfer EG. Warum er seinen NHL-Job für die DEG und die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) aufgegeben hat. Was er taktisch vorhat. Was für ein Trainer er sein will. Wo es hingehen soll mit der DEG. Oder was er abseits des Eises so in Düsseldorf macht.