DEG-Talent unterschreibt Profivertrag Diesen Rat hat Eduard Lewandowski für seinen Sohn David

Als sich die Zeit von Eduard Lewandowski als Spieler der Düsseldorfer EG im Frühsommer 2018 dem Ende zuneigte, da war sein David gerade einmal elf Jahre alt und spielte in der Jugendabteilung des Stammvereins an der Brehmstraße. Sechs Jahre später wurde nun der Generationswechsel offiziell in der heimischen Küche besiegelt, als David seinen ersten Profivertrag bei der DEG unterschrieb. Ohne großes Brimborium, sondern „eher so nebenher“, wie der Teenager in einem gemeinsamen Interview mit seinem Vater auf der Klubhomepage verriet. „Mein Vater hat mitunterschrieben, da ich noch 17 bin. Trotzdem war das natürlich ein schöner Moment.“