Alte Heimat, neuer Verein Welche Rolle Oliver Mebus bei der DEG einnehmen soll

Oliver Mebus hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sich in Nürnberg wohlgefühlt hat. Sieben Jahre lang verteidigte er für die Ice Tigers, war zuletzt Führungsspieler auf wie neben dem Eis, beliebt in der Kabine und auf der Tribüne. Man hätte sich gut vorstellen können, dass das noch Jahre so weitergeht, dass der gebürtige Dormagener vielleicht irgendwann Kapitän in Nürnberg wird. Aber selbst auf Profiniveau ist der Sport nun mal nur die eine Seite des Lebens. Die andere, die Familie, wollte zurück ins Rheinland. Was sich schnell in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) herumsprach. Und weil die Düsseldorfer EG auf der Suche nach einem erfahrenen Verteidiger war, schlug sie im Frühjahr zu und verpflichtete den 30-Jährigen.