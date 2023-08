Trotz nächster Testspiel-Pleite Diese Fortschritte hat die DEG gegen Bratislava gemacht

Es wurde ein langer Abend am Freitag für Thomas Dolak, Daniel Kreutzer und Alexander Barta. Das erste Testspiel der Düsseldorfer EG sacken lassen, eine Nacht drüber schlafen? Stand nicht im Plan. „Jetzt wird ein paar Stündchen gearbeitet, analysiert, viel Video gemacht. Die Jungs bekommen das dann alles präsentiert“, sagte Dolak im Kabinengang der Krefelder Eishalle. Denn sein Team hatte gerade ein Spiel abgeliefert, das dem neuen Trainerteam gar nicht gefiel. Das lag weniger am Ergebnis (1:2 n.V.), sondern am Auftreten der DEG. „Jeder wollte, aber jeder wollte auch zu viel“, befand Dolak. Andererseits sei das ja nur das erste von acht Testspielen vor dem Start der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gewesen. „Und Vieles ist neu, wir werden Zeit brauchen, bis das alles in den Köpfen ist.“