Volles Haus gegen den Meister Diese Entwicklung kann der DEG gegen München helfen

Die Worte wollten am Donnerstag so gar nicht zu den Bildern passen. Enttäuscht bis angefressen fuhren die Spieler der Düsseldorfer EG nach dem entscheidenden Gegentor in der Verlängerung vom Eis, manchen konnte es nicht schnell genug gehen, so zügig verschwanden sie. Doch als Sinan Akdag später etwas zu diesem 3:4 in Ingolstadt sagen sollte, klang das ganz anders: „Nach den 60 Minuten war Ingolstadt schon besser, aber den Punkt nehmen wir mit. Wir fahren mit einem guten Gefühl nach Hause.“