DEG in den Top 5 Das sind die Zuschauerzahlen der DEL-Teams 2023/24

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem amtierenden deutschen Meister EHC Red Bull München und der Düsseldorfer EG startete die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) am 14. September 2023 in ihre nunmehr 30. Spielzeit. Und direkt am Auftaktwochenende wurde ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt.

Doch wie viele Zuschauer kamen in Schnitt zu den anderen DEL-Teams? Wir haben die Zuschauerzahlen der Saison 2023/24 zusammengetragen. (Stand: 20. September 2023)