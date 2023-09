Alles auf einen Blick Was Sie zur neuen DEG-Saison 2023/24 alles wissen müssen

Den Düsseldorfern wird eine besondere Ehre zuteil: Sie dürfen am Donnerstag, 14. September, beim Meister EHC Red Bull München das Eröffnungsspiel der DEL-Jubiläumssaison bestreiten. Das erste Heimspiel der DEG findet drei Tage später am Sonntag, 17. September, gegen die Eisbären Berlin im Rather Dome statt. Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie gehen in der Spielzeit 2023/24 wieder 14 Teams an den Start. Somit hat jede Mannschaft in der Hauptrunde, die am 8. März endet, 52 Punktspiele zu bestreiten. Was gleichgeblieben ist, ist die Qualifikation für die Play-offs, an der die ersten zehn Teams der Tabelle teilnehmen. In der ersten Runde kämpfen die Klubs auf den Rängen sieben bis zehn um zwei Plätze fürs Viertelfinale, wo dann auch die Top-6 der Tabelle ins Geschehen eingreifen. Ab dann sind vier Siege pro Runde fürs Weiterkommen nötig. Der neue Meister wird im April gekürt.