DEG-Stürmer verpasste alle Testspiele Warum die Rückkehr von Stephen MacAulay zum Personal-Puzzle wird

Thomas Dolak ist erst seit wenigen Wochen Cheftrainer der Düsseldorfer EG, doch schon in diesem kurzen Zeitraum hat sich der 44-Jährige als prinzipientreuer Mensch präsentiert, der mit klaren Vorstellungen seiner Arbeit nachgeht. Eine davon: Die Zusammenstellung der Reihen wird nicht ständig ohne Not geändert. Doch manchmal ist es eben nötig, so wie am vergangenen Wochenende, weil Victor Svensson erkrankt nicht spielen konnte. Und bald steht für den Ex-Profi und seine Co-Trainer Daniel Kreutzer und Alexander Barta noch mal eine größere Umstellung an. Der Grund dafür heißt Stephen MacAulay.