Einer wurde Deutscher Meister Die Gitterspieler der DEG in der DEL – und was aus ihnen wurde

Ein ordentlicher Einstand für den Junioren-Nationalspieler, der sämtliche Jugendmannschaften der DEG durchlief. In den folgenden drei Jahren wurden die Einsätze bei den Profis jedoch weniger, sodass der gebürtige Düsseldorfer die Spielzeit 2015/16 größtenteils beim Kooperationspartner Bad Nauheim in der DEL2 verbrachte. Zwar unternahm er 2017 nochmal den Versuch, in der DEL Fuß zu fassen, kam aber beim EHC Red Bull München nur zu vier Einsätzen. Mittlerweile hat sich der Rechtsschütze in der zweiten Liga etabliert. Für die Eispiraten Crimmitschau, den EHC Freiburg und die Starbulls Rosenheim spielte er bislang 220 Mal in der DEL2 und sammelte insgesamt 30 Scorerpunkte (fünf Tore, 25 Vorlagen).