Teamgeist ist Trumpf Die fünf drängendsten Fragen zum Saisonstart der DEG

„Am Montag war ich richtig down, es ist so bitter“, sagt Manager Niki Mondt. Geschäftsführer Harald Wirtz sprach gar von einem „Schock für die ganze DEG“. Und damit war natürlich nicht gemeint, dass es in der Vorbereitung auf die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) lediglich zwei Siege und 14 eigene Tore aus acht Spielen gab. Das kann passieren, wenn es in Thomas Dolak einen neuen Trainer, ein neues Spielsystem und zahlreiche neue Spieler gibt. Gemeint war das „dramatische Verletzungspech“, wie die DEG am Montag schrieb. Nun muss man nicht jeden Superlativ mitgehen, den Profiklubs so über ihre Kanäle raushauen, aber in dem Fall war das keine Übertreibung. In Kyle Cumiskey, Brendan O'Donnell und Stephen MacAulay fallen drei der wichtigsten Spieler für Wochen oder gar Monate aus. Zudem ist Alec McCrea noch drei Spiele gesperrt. Die DEG hat gerade noch die Mindestanzahl von zwei Torhütern, sechs Verteidigern und zwölf Stürmern zur Verfügung. Und eben längst nicht ihre Besten.