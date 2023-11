Fan-Voting Wer wird DEG-Spieler des Monats Oktober?

Henrik Haukeland: Die vergangenen Wochen waren für den Goalie eine emotionale Achterbahnfahrt. Erst die Vertragsverlängerung bei der DEG bis zum Jahr 2030, dann schmerzhafte Niederlagen in der Liga, gefolgt von Schimpftiraden über das Eis im Rather Dome und Wutausbruch auf dem Feld samt Schlägerbruch. Was aber meist konstant blieb: seine Leistungen. Gerade im Oktober war auf den Norweger Verlass – und bis auf die 3:7-Niederlage gegen Frankfurt gehörte er in einer wechselhaft auftretenden Mannschaft noch zu den besten Spielern. Dies lässt sich vor allem an seinem Expected-Goals-Wert von 5,35 ablesen. Bedeutet: Haukeland hat rund fünf Gegentreffer weniger kassiert als er aufgrund der Großchancen der Gegner hätte hinnehmen müssen. Zwar sah auch er zuletzt nicht immer so souverän aus wie in der Vorsaison, aber an ihm liegt es nicht, dass die DEG ständig verliert.