Fan-Voting Wer wird DEG-Spieler des Monats Januar?

Hendrik Hane: Bis zum Januar war es für den gebürtigen Düsseldorfer im Grunde eine Saison zum Vergessen. Eigentlich, so der Plan im Sommer, sollte der Stellvertreter von Stammgoalie Henrik Haukeland mehr Eiszeit bekommen. Doch weil die DEG von Anfang an im Tabellenkeller feststeckte und nicht so richtig auf Touren kam, verwarf das Trainerteam dieses Vorhaben wieder. Lediglich in zwei Spielen durfte sich Hane beweisen – und gab dabei keine glückliche Figur ab. Wobei er bei den Niederlagen gegen Wolfsburg (2:5) und in Straubing (1:4) von seinen Vorderleuten auch ordentlich im Stich gelassen wurde. Am 19. Januar eröffnete sich für den 23-Jährigen dann unverhofft eine neue Chance. Vor dem Heimspiel gegen Nürnberg meldete sich Haukeland kurzfristig krankheitsbedingt ab. Hane rückte dafür zwischen die Pfosten – und lieferte ab. Auch dank ihm gewann die DEG mit 6:5 nach Penaltyschießen. In den darauffolgenden beiden Partien in Mannheim und gegen Straubing stand er erneut auf dem Eis, beide wurden gewonnen.