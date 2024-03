Fan-Voting Wer wird DEG-Spieler des Monats Februar/März?

Kyle Cumiskey: Es wäre mehr als interessant gewesen zu sehen, wo die DEG am Ende der Hauptrunde gestanden wäre, hätte der Kanadier von Saisonbeginn mitwirken können. Zugegeben, sehr viel Konjunktiv in einem Satz. Doch schaut man sich Cumiskeys Zahlen zwischen Anfang Februar und März etwas genauer an, fällt auf, was für einen Einfluss der Abwehrchef auf das Offensivspiel der Düsseldorfer hatte: Neun Scorerpunkte (drei Tore, sechs Vorlagen) in neun Einsätzen bedeuteten den drittbesten Wert aller DEL-Verteidiger. Allerdings konnte auch der 37-Jährige nicht verhindern, dass sein Klub nach der Länderspielpause einbrach und die Play-offs verspielte. Dennoch: Dass Cumiskey angesichts seiner langen Verletzungshistorie so stark zurückkehrte und am Ende auf 16 Torbeteiligungen in lediglich 18 Einsätzen kam, ist bemerkenswert.