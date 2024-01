Fan-Voting Wer wird DEG-Spieler des Monats Dezember?

Kenny Agostino: Der US-Amerikaner brauchte ein wenig Anlaufzeit, um sich nach seinem Wechsel im September in der DEL und bei der DEG zurechtzufinden. Doch spätestens im Dezember zeigte der 31-jährige Stürmer, was in ihm steckt. Satte 14 Scorerpunkte (sechs Tore, acht Assists) sammelte er in elf Einsätzen. Damit war er in diesem Monat der torgefährlichste Angreifer der gesamten Liga – vor Teamkollege Brendan O’Donnell und Bremerhavens Jan Urbas (beide 13 Scorerpunkte). Zum Abschluss des Jahres gelang im darüber hinaus auch noch ein Doppelpack beim wichtigen 3:1-Heimsieg gegen den amtierenden Meister EHC Red Bull München.