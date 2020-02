DEG-Zugang Niclas Lucenius : Ein Finne lernt Düsseldorf lieben

Niclas Lucenius. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Es war ein Einstand, wie man sich ihn nur wünschen kann: Niclas Lucenius verbuchte nach nur 80 Sekunden seines ersten Spiels für die DEG gleich einen Assistpunkt. Am Dienstag will er gegen Straubing genau so weitermachen.

Niclas Lucenius fühlte sich rundum wohl. Und wie sollte es auch anders sein? Erst am Freitag an seinem neuen Arbeitsplatz bei der DEG eingetroffen, durfte der finnische Eishockeystürmer am Sonntag gleich vor 13.205 Zuschauern im ausverkauften ISS Dome ein Derby gegen die Kölner Haie bestreiten. Und dann benötigte er ganze 80 Sekunden, um beim 4:1-Sieg seinen ersten Vorlagenpunkt zu verbuchen. „Das war ein fantastischer Pass von Nick“, lobte Torschütze Luke Adam. „Den konnte ich doch nur noch reinmachen.“

War Lucenius denn überhaupt klar, wie viel Rivalität in diesem Derby steckte? „Das haben die Jungs mir am Freitag erzählt“, berichtete der 30-Jährige mit unbewegter Miene. „Und am Samstagmorgen. Und am Samstagabend. Ach ja, am Sonntagmorgen dann noch einmal.“ Nach der Schlusssirene setzten die Kollegen ihm dann den unfassbar hässlichen Hut auf, mit dem der „Spieler des Spiels“ ausgezeichnet wird. Auch das ertrug Lucenius mit Würde.

Warum er sich für den Wechsel von seinem Heimatklub HPK in Hämeenlinna, wo er zu den besten Scorern gehörte und im Mai 2019 finnischer Meister wurde, zur DEG entschied, konnte er gar nicht wirklich erklären. „Das ging alles sehr schnell“, erzählte der Center. „Am Mittwoch hat die DEG angefragt, und die Klubs haben sich geeinigt. Ich kannte zwar Deutschland ein bisschen, weil ich dort schon Urlaub gemacht hatte und weil ich 2016 in Crimmitschau ein bisschen in der DEL 2 gespielt hatte, aber in Düsseldorfer war ich eben noch nie. Mein Interesse war in jedem Fall berechtigt, denn es war einfach klasse, ein Teil dieser großartigen Atmosphäre gegen Köln gewesen zu sein.“

