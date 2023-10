Nach zwei Pleiten in Folge Die DEG ist in Augsburg zum Siegen verdammt

Seit fast 40 Jahren ist Christof Kreutzer im Profieishockey tätig. Aber während der Spiele brennt er immer noch wie am ersten Tag. Am Samstag war das wieder zu erleben, Kreutzers Augsburger spielten in Mannheim und fühlten sich kurz vor Schluss von den Schiedsrichtern ungerecht behandelt, da ließ der Trainer eine Schimpftirade los, die im Wortlaut in keiner Zeitung stehen sollte. Nur so viel: Ein englischer Alltagsbegriff mit vier Buchstaben spielte eine prominente Rolle. Erst später war Kreutzer wieder lächelnd zu sehen, denn sein AEV gewann im Penaltyschießen und sprang auf einen Play-off-Platz der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).