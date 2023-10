Erst Frankfurt, dann Iserlohn Darum befindet sich die DEG an einem Scheideweg

Es ist derzeit wieder besonders auffällig, wie unterschiedlich die Reaktionen auf die Spiele der Düsseldorfer EG ausfallen. Während es in den Hallen der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) dauerhaft Unterstützung gibt und selbst nach Niederlagen applaudiert wird, brennt in den Kommentarspalten im Internet der Baum. Versager, Trainer und Spieler raus, nächstes Jahr zweite Liga – nach jeder Niederlage finden sich solche und ähnliche Reaktionen. Sind das also zwei unterschiedliche Lager? Oder fallen die Empörten im Internet einfach mehr auf? So ganz klar ist das nicht. Was jedoch ziemlich klar scheint: Dass auch die Geduld der Fans auf den Tribünen irgendwann ein Ende haben könnte. Zumindest dann, wenn es in den nächsten vier Spielen so weiter geht. Die dürften maßgeblich dafür sein, mit welcher Laune die DEG in die kommenden Wochen geht.