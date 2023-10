Eindeutige Zahlen Der DEG fehlt von allem etwas

Jubelschreie, Tormusik, Fahnen und Schals in der Luft – nur das Gesicht von Phil Varone wollte so gar nicht dazu passen. Zwar hatte er gerade sein zweites Tor des Tages erzielt, aber als er danach in Großaufnahme auf dem Videowürfel des Rather Domes eingeblendet wurde, war nicht der Hauch von Freude zu erkennen, vielmehr schüttelte der kanadische Stürmer genervt den Kopf. Kann doch alles nicht wahr sein.