Vor dem Spiel gegen Berlin DEG verlängert mit Henrik Haukeland

Wie wichtig diese Nachricht war, merkte man am lautstarken Jubel, der im Rather Dome aufbrandete. Verständlicherweise, ist der amtierende „Torhüter des Jahres“ der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) doch der unumstrittene Top-Spieler der DEG und mit seiner individuellen Klasse der Garant dafür gewesen, dass die Düsseldorfer in der vergangenen Saison bis ins Play-off-Viertelfinale vordrängten.