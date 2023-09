4:3 nach Penaltyschießen DEG sendet Lebenszeichen in Köln

Vor allem Trainer Thomas Dolak war die Erleichterung danach anzusehen: „Riesenrespekt an die Mannschaft, sie hat die Köpfe nicht hängen lassen.“ Was man sogar ein wenig hätte verstehen können. Denn es schien wirklich verhext zu sein mit der DEG und der neuen Saison. Zum wiederholten Male schien sie ein Spiel in Unterzahl zu verlieren. Auch am Freitag beim 1:4 in Nürnberg hatte sie gleich drei Treffer in Unterzahl kassiert. Was für das 240. Derby am Sonntag nichts Gutes versprach. Sind die Haie doch das Team der Stunde, entsprechend ist die Laune in Köln, die Fans rennen den Haien die Bude ein. 54.000 Zuschauer kamen zu den ersten drei Spielen – Europarekord. Am Sonntag trafen sich Tausende vor dem Spiel am Dom und zogen singend zur Arena.