„Eine Selbstverständlichkeit“ Düsseldorfer EG bestätigt Sponsoring von Rheinmetall

Was unsere Redaktion am Montag bereits berichtete, hat die Düsseldorfer EG am Dienstagvormittag bestätigt: Der Rüstungskonzern Rheinmetall wird neuer „Premium Partner“. Das Dax-Unternehmen soll bei den Heimspielen auf Untereis-Flächen, Banden und weiteren Flächen zu sehen sein. Die Partnerschaft gilt zunächst für ein Jahr. „Rheinmetall ist ein traditionsreiches Unternehmen sowie einer der wichtigsten und größten Arbeitgeber der Region. Für uns ist es daher eine Selbstverständlichkeit, dass Rheinmetall den Kreis unserer Partner erweitert“, wird DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz am Dienstag in einer Klubmitteilung zitiert.